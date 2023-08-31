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Сегодня, 15:41

Гаджиев поделился мнением о вызове 49 игроков в сборную России

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев предположил, зачем главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 игроков.

«С таким редко встречаешься, что в сборную вызываются 49 человек. Логичный вопрос — почему. Причина одна — нет соревнований, тренер хочет увидеть как можно больше игроков. Но одно дело, когда хочешь познакомиться с 5-6 футболистами, а другое — когда их кратно больше. Предполагаю, что здесь вполне может уложиться турнир из четырех команд, четырех составов сборной России. Можно между собой сыграть полуфинал, финал. Может быть, для этого вызвано столько игроков. Они ведь и тренироваться вместе не смогут, потому что как одновременно будут тренироваться 50 человек. Они разделяться на две группы по 25 человек», — цитирует Гаджиева Legalbet.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Источник: https://legalbet.ru/news/gadzhiev-obyasnil-zachem-karpin-vizval-v-natcionalnuyu/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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