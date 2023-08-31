Песьяков — о невызове в сборную: «Все по делу»
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что считает свой невызов в сборную России на сентябрьский сбор заслуженным.
— Против «Динамо» вы будете играть?
— А я откуда знаю? (смеется) Главного тренера спрашивайте, — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.
— Был ли какой-то разговор с Виталием Кафановым?
— У нас изначально было, что Кубок должен играть Никита Медведев, а я — чемпионат.
— Вас не вызвали в сборную России. Расстроились?
— Да нет, все по делу.
30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.
В текущем сезоне 34-летний Песьяков провел 8 матчей за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 2 игры отстоял на ноль.