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Сегодня, 21:24

В сборную России на сентябрьский сбор вызваны 49 футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренировка сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав футболистов национальной команды на сентябрьский сбор.

Состав сборной России на сентябрьский сбор:

Вратари

Матвей Сафонов, Станислав Агкацев (оба — «Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») Илья Помазун («Урал»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук, Вячеслав Литвинов (оба — «Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания (все — «Ростов»), Егор Погостнов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба «Краснодар), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков (все — ЦСКА), Александр Юшин («Урал») Александр Головин («Монако»), Степан Оганесян («Оренбург»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба — «Крылья Советов»), Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов (оба — «Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Кирилл Кравцов («Сочи»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Тамерлан Мусаев («Балтика»).

Сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Источник: https://t.me/teamrussia/4577
РФС
Сборная России по футболу
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