Сборные России примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре

Национальные сборные России примут участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Минске в сентябре.

«Участие сборных России подтвердилось, — цитирует ТАСС генерального секретаря Максима Митрофанова. — Юниорские команды примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре, он пройдет в Минске. В нем также примут участие команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана».

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.