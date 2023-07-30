Глебов высказался об уровне сборной Катара

Полузащитник сборной России Данил Глебов оценил выбор Катара в качестве соперника для национальной команды.

«Во-первых, мне еще нужно попасть на этот сбор национальной команды. Во-вторых, если попаду, то будет приятно поехать. Я думаю, что задачей будет играть в наш футбол, который пропагандирует Валерий Георгиевич Карпин. То есть играть через короткий пас. Я не видел команду Катара, но если ее выбрали, значит, неплохая команда», — цитирует Глебова ТАСС.

Сборная России 12 сентября проведет товарищеский матч против сборной Катара. Игра пройдет в Дохе.