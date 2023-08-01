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Сегодня, 15:20

В РФС надеются на проведение матча между мужскими сборными России и Китая

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в союз заинтересован в сотрудничестве с Китаем и по-прежнему имеет желание организовать товарищеский матч с мужской сборной этой страны.

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая, — сказал Митрофанов ТАСС. — Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдем возможность провести этот матч».

11 июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Источник: ТАСС
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Сборная Китая по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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