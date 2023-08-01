В РФС надеются на проведение матча между мужскими сборными России и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в союз заинтересован в сотрудничестве с Китаем и по-прежнему имеет желание организовать товарищеский матч с мужской сборной этой страны.

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая, — сказал Митрофанов ТАСС. — Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдем возможность провести этот матч».

11 июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.