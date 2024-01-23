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Сегодня, 15:27

Сборная России в марте может провести товарищеский матч против Латинской Америки

Алина Савинова
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Сборная России в марте может провести два товарищеских матча, утверждает «РБ Спорт».

Ранее РФС сообщил о том, что 21 марта россияне сыграют с Сербией на стадионе «Динамо» в Москве.

По информации источника, второй матч в марте в случае достижения договоренности состоится там же 25-го числа. Соперником сборной России может стать Латинская Америка, с которой на данный момент ведутся переговоры.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2023-м национальная команда провела восемь товарищеских матчей, в трех из которых одержала победу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sbornaya-rossii-v-marte-mozhet-sy-grat-vtoroj-tovarishheskij-match-sopernik-iz-latinskoj-ameriki/
Сборная России по футболу
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