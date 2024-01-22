Зиньковский о матче России с Сербией: «Хотел бы просто сыграть за сборную. Без разницы с кем»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» высказался о товарищеском матче сборной России против Сербии.

«Не знаю, как оценить их уровень. Нормальный соперник, у нас там играет Срджан (Бабич, Прим. «СЭ»). Я бы просто хотел сыграть за сборную, мне без разницы с кем», — сказал Зиньковский «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.