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Сегодня, 09:49

Чеферин хочет смягчить отстранение юношеских команд России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин выступает за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

В интервью The Telegraph Чеферин заявил, что попытка возвращения российских юношеских команд в 2023 году была сорвана ответной реакцией, но он все равно хочет смягчить ограничения, чтобы «не наказывать детей за то, в чем они не виноваты».

Кроме того, президент УЕФА отметил что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.

Футбол
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
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