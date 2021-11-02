«Бьютифул герл» vs «Лелик и Болик». Сборная России устроила пенальти-челлендж
Сборная России устроила шуточное соревнование между представителями мужской и женской сборных. Они устроили соревнования по исполнению пенальти.
Женскую сборную России представляли Ксения Коваленко и Надежда Смирнова, мужскую — Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов. Задача — забить одиннадцатиметровый разными способами.
Женская команда получила название «Бьютифул герл», мужская — «Лелик и Болик». В итоге соревнование закончилось вничью.
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