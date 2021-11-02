Карпин пожелал Непомнящему удачи в матче за мировую шахматную корону
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пожелал удачи россиянину Яну Непомнящему в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.
С 24 ноября по 16 декабря состоится турнир в Дубае за звание чемпиона мира с Карлсеном.
«Ян, приветствую. Удачи тебе в борьбе за шахматную корону — ты уже в финале, мы туда только стремимся. Так что за тебя болеем. Удачи тебе», — сказал Карпин.
В ноябре сборная России может завоевать путевку в финальную часть ЧМ-2022.
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