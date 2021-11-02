Джикия назвал главную проблему российского футбола

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского футбола.

«Главная проблема российского футбола — это низкий уровень игроков, который сильно упал, — приводит слова Джикии Forbes. — Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных футболистов, а зарубежные игроки не приезжают. В российском чемпионате перестали играть звезды мирового уровня, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе. Чтобы поднять уровень российского футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских командах. Но это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры».

Напомним, что сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА (1 497 очков). В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает девятую позицию (31,682 балла).