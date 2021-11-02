Джикия назвал главную проблему российского футбола
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского футбола.
«Главная проблема российского футбола — это низкий уровень игроков, который сильно упал, — приводит слова Джикии Forbes. — Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных футболистов, а зарубежные игроки не приезжают. В российском чемпионате перестали играть звезды мирового уровня, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе. Чтобы поднять уровень российского футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских командах. Но это настолько глобальная и сложная проблема, что потребуется отдельное огромное интервью, которое нужно будет разослать всем, кто отвечает за футбол в России, чтобы они задумались и приняли меры».
Напомним, что сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА (1 497 очков). В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает девятую позицию (31,682 балла).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/forbeslife/444149-georgij-dzikia-forbes-spartak-nahoditsa-v-odnoj-iz-samyh-tazelyh-situacij
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