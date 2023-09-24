Источник: сборная России сыграет с Кенией 16 октября в Турции

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Кении 16 октября, сообщает «РБ Спорт». Игра состоится в Турции.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).