Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) поделился мнением об организации товарищеского матча сборной России против Камеруна. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

«Камерун — хорошая команда. Будет классная игра. Мы дадим бой, они тоже хотят выиграть», — сказал Соболев.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).