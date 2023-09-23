Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:54

Соболев — об игре сборной России с Камеруном: «Мы дадим бой»

Соболев высказался о товарищеском матче сборной России против Камеруна
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) поделился мнением об организации товарищеского матча сборной России против Камеруна. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

«Камерун — хорошая команда. Будет классная игра. Мы дадим бой, они тоже хотят выиграть», — сказал Соболев.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Александр Соболев
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Жена Костомарова Домнина рассказала о госпитализации и борьбе за жизнь фигуриста
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Уже четыре матча не можем реализовать выходы один на один». Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» — об итогах дерби
Игнашевич: «Балтика» стала понимать, что важно, а что — нет. Играем теперь более надежно»
Кобелев: «Динамо» только строится. Надо дать им время»
Соболев — о победе «Спартака»: «Могло все закончиться не 1:0, а покрупнее»
Абаскаль: «Желтая карточка Максименко это какое-то сумасшествие»
Соболев — о результатах «Крыльев Советов»: «В Самаре нам будет очень тяжело»
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве
Генсек Федерации футбола Кении рассказал, когда будет согласован товарищеский матч со сборной России
В Камеруне назвали вызовом матч против сборной России
«Хиддинк тоже говорил: для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И его не обвиняли в стремлении развалить российский футбол». Мнение Романцева
Дюков: «Если сборная России будет побеждать и демонстрировать яркую игру — интерес будет выше»
Дюков об октябрьских соперниках сборной России: «Это точно не Бахрейн и не Китай»
Инфантино не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гойкович считает, что в ближайшем будущем матч между Россией и Боснией невозможен
Новости
RSS RSS
Все новости