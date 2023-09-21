Дюков: «12 октября проведем домашнюю игру с Камеруном. Скорее всего, в Москве»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о следующем сопернике сборной России.

— В СМИ сообщают, что сборная России может сыграть с Камеруном.

— 12 октября мы проведем игру с Камеруном, это будет домашняя встреча. Скорее всего, она состоится в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты — это будет другой стадион, скорее всего, «ВТБ Арена».

— А с какими сборными еще ведутся переговоры?

— Ведутся переговоры с несколькими сборными. Объявим, когда договоримся. Континент? В том числе с командами с Африканского континента.

19 сентября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными стран. Ожидается, что игра состоится 12 октября.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).