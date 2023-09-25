Полузащитник «Спартака» Умяров рассказал, как отнесся к невызову в сборную России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» высказался о непопадании в состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре.

«Не было обиды, что меня не вызвали в сборную. Только если на себя. Значит, нужно больше работать. Есть к чему стремиться», — сказал Умяров «СЭ».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2). Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).