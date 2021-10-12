Сборная России поздравила Никиту Симоняна с юбилеем

Пресс-служба сборной России поздравила легендарного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна с юбилеем. Сегодня, 12 октября, ему исполнилось 95 лет.

«Легенда мирового футбола, он был звездой «Спартака» и сборной СССР. А когда закончил играть, стал классным тренером. Никита Павлович — человек с невероятной внутренней энергией, любящий футбол и жизнь. Поздравляем и желаем здоровья!» — говорится в сообщении.

В конце сентября «СЭ» сообщал, что 11-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна.

Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.

С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979). Последним клубом, который тренировал Симонян, была ереванская команда «Арарат».