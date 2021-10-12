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В Госдуме предлагают обсудить с Марио Фернандесом его возвращение в сборную России

Депутат Свищев: «Надо поговорить с Фернандесом, подумать о Дзюбе»
12 октября, 09:50
Марио Фернандес и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевом матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Наши ожидания оправдались. Игра была непростой. Очень ждал, когда закончится этот матч, потому что в концовке словенцы сильно нас придавили. Но гол Джикии и победа создали настроение. Матч для российского футбола был неплохой, хоть и далек от совершенства. Мне нравится, что много молодых на поле. Чувствуется команда. Но при этом не хватает опытных игроков. Надо поговорить с Фернандесом, подумать о Дзюбе. Не увидел цементирующих игроков. Карпин — результативный тренер. Если продолжим так и в дальнейшем, то наберемся опыта и поднимем рейтинг», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры