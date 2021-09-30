11-й тур РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна
13:59
По информации «СЭ», 11-й тур Тинькофф чемпионата России будет посвящен юбилею легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. 12 октября ему исполнится 95 лет.
Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949-й по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.
С 1960-го по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979). Последним клубом, который тренировал Симонян, была ереванская команда «Арарат».
11-й тур чемпионата России стартует 16 октября.
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