11-й тур РПЛ будет посвящен юбилею Никиты Симоняна

По информации «СЭ», 11-й тур Тинькофф чемпионата России будет посвящен юбилею легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. 12 октября ему исполнится 95 лет.

Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949-й по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.

С 1960-го по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979). Последним клубом, который тренировал Симонян, была ереванская команда «Арарат».

11-й тур чемпионата России стартует 16 октября.