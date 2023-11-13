Сборная России: расписание сборов и матчей в ноябре 2023
Сборная России сыграет с Кубой в товарищеском матче 20 ноября
Сборная России по футболу проведет сбор в Новогорске и один матч в Волгограде.
Национальная команда начинает работу на базе в Подмосковье с понедельника, 13 ноября.
В понедельник, 20 ноября, Россия сыграет товарищеский матч с командой Кубы. Игра пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арене». Начало — 19.30 по московскому времени.
Расписание сборов и матчей сборной России в ноябре 2023
13 ноября — 18 ноября. Сборы в Новогорске
20 ноября. 19.30. Россия — Куба.
Ожидается, что футболисты сборной Кубы прилетят в Волгоград после 16 ноября.
В октябре команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи — с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).
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