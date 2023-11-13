В РФС рассказали о количестве проданных билетов на матч сборных России и Кубы

В службе коммуникаций (РФС) сообщили, сколько билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Кубы.

«На данный момент на матч Россия — Куба продано более 15 тысяч билетов», — цитирует ответ РИА «Новости».

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).