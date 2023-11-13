Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:30

Сборная России: состав команды в ноябре 2023

Объявлен список игроков сборной России на ноябрьский сбор
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 ноября игроки сборной России по футболу собрались в Новогорске на учебно-тренировочный сбор. На 20 ноября запланирована товарищеская встреча с Кубой. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало — 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин объявил список игроков на ноябрьский сбор.

Вратари:

Матвей Сафонов («Краснодар»)
Илья Лантратов («Локомотив»)
Артур Нигматуллин («Пари НН»)

Защитники:

Сергей Волков («Краснодар»)
Арсен Адамов («Оренбург»)
Даниил Хлусевич («Спартак»)
Руслан Литвинов («Спартак»)
Максим Осипенко («Ростов»)
Александр Сильянов («Локомотив»)
Александр Солдатенков («Крылья Советов»)
Юрий Горшков («Крылья Советов»)
Евгений Харин («Ахмат»)

Полузащитники:

Антон Миранчук («Локомотив»)
Сергей Пиняев («Локомотив»)
Данил Глебов («Ростов»)
Даниил Уткин («Ростов»)
Александр Черников («Краснодар»)
Никита Кривцов («Краснодар»)
Далер Кузяев («Гавр»)
Данил Пруцев («Спартак»)
Антон Зиньковский («Спартак»)
Иван Обляков (ЦСКА)
Александр Головин («Монако»)
Андрей Мостовой («Зенит»)

Нападающие:

Александр Соболев («Спартак»)
Иван Сергеев («Зенит»)
Федор Чалов (ЦСКА)

Дмитрий Баринов («Локомотив») и Андрей Лунев («Карабах») не смогли присоединиться к команде из-за проблем со здоровьем.

Андрей Лунев
Валерий Карпин
Дмитрий Баринов
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России: расписание сборов и матчей в ноябре 2023
Новости
RSS RSS
Все новости