Сандро Шварц: «Рад, что четыре футболиста «Динамо» получили вызов в сборную России»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вызов Арсена Захаряна, Дениса Макарова, Константина Тюкавина и Даниила Фомина на матчи сборной России в сентябре.

«Считаю, что все они заслужили этот вызов своей игрой на старте чемпионата. О Захаряне много говорят — он действительно показывает отличный футбол для своего возраста, как и Костя Тюкавин. Их случаи похожи, я рад за них. Даниил Фомин — важный футболист для системы игры «Динамо», а сейчас он еще и один из лучших бомбардиров чемпионата. Денис Макаров с нами не так давно, но мы понимали, что приобретаем потенциального игрока сборной. Он действительно сейчас один из лучших в России на своей позиции», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

А вот голкипер Антон Шунин не был вызван в расположение национальной команды.

«Я не готов рассуждать о том, что главный тренер сборной России не вызвал этого игрока, второго, третьего, что надо было сделать вот так, а не как-то иначе. Моя задача — выступление «Динамо» и развитие футболистов. В том числе и для сборной России. Я рад, что четыре наших игрока получили вызов. А Антона я хочу поддержать. У всех футболистов в карьере бывают сложные ситуации. Шунин — сильный человек и вратарь, наш капитан. Уверен, он справится и будет еще сильнее», — добавил Шварц.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).