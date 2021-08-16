Валерий Баринов: «Дзюба уже в возрасте, наверное, его время уже прошло»
17:29
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о новом составе сборной России.
«Очень рад появлению Гильерме, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Я считаю, что он лучший вратарь у нас в России. Смолова вызвали вместо Дзюбы? Федя пока забивает, его нужно пробовать в сборной. Дзюба уже в возрасте, наверное, его время уже прошло. Меня удивляет отсутствие Соболева, ждал его появления. Захарян, Тюкавин и Мухин — интересные молодые ребята, о них сейчас очень много говорят. Карпину не нужно перебарщивать с молодежью. Очень любопытный состав. Валера — молодец, посмотрим, что у него получится».
В сентябре сборная России проведет три матча: против сборной Хорватии, Кипра и Мальты.
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