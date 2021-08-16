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Александр Мостовой: «Ничего страшного в этих хорватах нет»

17:46
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Бывший полузащитник сборной России оценил шансы команды в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

«Ожидания от матча с Хорватией? Ну, а чего ожидать: играем дома, при своих трибунах. Ничего страшного нет в этих хорватах. Тем более шестой тур РПЛ перенесли, еще одно преимущество! Я 30 лет играл в футбол, 15 лет за границей, и ни разу не было такого, чтобы там кто-то ради сборной переносили тур. Я такого вообще не понимаю. Защищают интересы сборной? А в других странах что, своих сборных нет? Они также все играют. Давайте тогда еще и отпуск перенесем, месяц добавим дополнительно. И так три месяца отдыхаем, будем еще отдыхать. Смешно», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября). Эти встречи станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/16/n_16392116.shtml

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры