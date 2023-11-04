Самедов оценил последние товарищеские матчи сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов дал оценку последним товарищеским матчам национальной команды.

«Нужно учитывать, в каких условиях проходили оба матча. С камерунцами играли на стадионе «Динамо». Собралось 20 тысяч зрителей. У встречи был классный антураж. Ребята от этого, конечно же, тоже напитались энергией, настроились. Получился настоящий праздник и для национальной команды, и для зрителей. А второй матч состоялся на нейтральном поле в Турции. Причем достался такой соперник, обыграв которого особой похвалы не получишь. А если вдруг случится неудача, то помоев выльется много», — приводит слова Самедова RT.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы. Игра пройдет в Волгограде.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).