Сафонов ответил на вопрос о приглашении звезд на тренировки сборной России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как относится к тому, что тренировку национальной команды иногда посещают звезды шоу-бизнеса.

«Все довольны, что обыграли Болгарию, но понимаем, что не все получилось. Не все было гладко, но есть результат.

Не отвлекают ли звездные гости на тренировках? Думаю, для нас это небольшая разгрузка. Каждая такая встреча — положительные эмоции для нас и возможность развеяться», — сказал Сафонов.

Известный российский певец Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу на базе в Новогорске перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).

Во время визита Киркоров ошибся в фамилии и отчестве главного тренера сборной, назвав его «Черкесовым Станиславом Соломоновичем».

Также Филипп Киркоров в компании своего восьмилетнего сына встретился с полузащитником Магомедов Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»

Ответ на этот вопрос Киркоров получил непосредственно от «Марио», которым на самом деле оказался Магомед Оздоев: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале». Далее артист попытался сгладить неловкость, но на его лице читалась растерянность.

(Севастиан Терлецкий)