Народный артист Росссии Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поддержал Леонида Слуцкого, который подвергся критике со стороны некоторых сотрудников «Матч ТВ».

«Слуцкий имеет право говорить то, что считает нужным. Это его право. И Губерниев имеет свою точку зрения. Я его не осуждаю. Но Слуцкий — интеллигентный человек, он редко ошибается, когда что-то говорит» — сказал Боярский «СЭ».

Ранее Леонид Слуцкий подвергся критике со стороны некоторых журналистов за то, что, по их мнению, поступил неэтично во время репортажа о товарищеском матче Россия — Болгария (1:0), вспомнив об ошибке генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В 2019 году она спутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

(Владислав Флегонтов)