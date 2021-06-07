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Боярский — о критике Слуцкого: «Леонид Викторович — интеллигентный человек. Он редко ошибается»

12:40
Михаил Боярский. Фото Александр ФедоровМихаил Боярский, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Александр ФедоровМихаил Боярский, «СЭ»
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Народный артист Росссии Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поддержал Леонида Слуцкого, который подвергся критике со стороны некоторых сотрудников «Матч ТВ».

«Слуцкий имеет право говорить то, что считает нужным. Это его право. И Губерниев имеет свою точку зрения. Я его не осуждаю. Но Слуцкий — интеллигентный человек, он редко ошибается, когда что-то говорит» — сказал Боярский «СЭ».

Ранее Леонид Слуцкий подвергся критике со стороны некоторых журналистов за то, что, по их мнению, поступил неэтично во время репортажа о товарищеском матче Россия — Болгария (1:0), вспомнив об ошибке генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В 2019 году она спутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

(Владислав Флегонтов)

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