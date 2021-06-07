Жена Жиркова отреагировала на информацию о завершении карьеры мужа после Евро-2020

Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, отреагировала на информацию о том, что ее муж завершит карьеру после чемпионата Европы по футболу.

«Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно», — приводит слова Жирковой «КП».

5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за команду 20 матчей и сделал две результативные передачи.