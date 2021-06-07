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Жена Жиркова отреагировала на информацию о завершении карьеры мужа после Евро-2020

16:15
Инна Жиркова. Фото Алексей Иванов, -
Инна Жиркова. Фото Алексей Иванов, -
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Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, отреагировала на информацию о том, что ее муж завершит карьеру после чемпионата Европы по футболу.

«Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно», — приводит слова Жирковой «КП».

5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за команду 20 матчей и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/eto-sluhi-sejchas-vse-mysli-o-sbornoj-inna-zhirkova-prokommentirovala-soobshheniya-o-skorom-okonchanii-karery-muzha/

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