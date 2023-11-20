Трансляция товарищеского матча Россия — Куба начнется в 19.00 мск 20 ноября на «Матч ТВ»

20 ноября, в понедельник, сборная России по футболу в городе Волгоград примет сборную Кубы в товарищеском матче. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена».

Видеотрансляция матча Россия — Куба в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru начнется в 19.00 по московскому времени. Игру прокомментируют Дмитрий Шнякин и Дмитрий Жичкин.

Следить за ключевыми событиями противостояния Россия — Куба можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Сборные России и Кубы ранее никогда не играли друг с другом. 24 июля 1980 года сборная СССР разгромила кубинцев со счетом 8:0 на летней Олимпиаде-1980 в Москве.

Свой последний матч сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеской встрече с Кенией — 2:2 (16 октября 2023 года).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий игры Россия — Куба.