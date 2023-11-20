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20 ноября, 00:20

Булыкин высказался об игре Соболева в товарищеском матче с Кубой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего национальной команды Александра Соболева в товарищеском матче с Кубой в Волгограде (8:0).

«На самом деле, такие высокорослые нападающие вроде Соболева всегда выполняют достаточно большой объем работы, которая порой остается незаметной. Но такие люди должны быть в команде, поскольку они приносят пользу. Для любого нападающего важны голы: игра забывается, но остается итоговый счет. Просто супер, что Александр забил, и неважно, как это у него получилось. Забитые мячи не пахнут», — приводит слова Булыкина RT.

В матче Россия — Куба Соболев отметился забитым мячем на 66-й минуте.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1233948-bulykin-gol-sobolev-match
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Футбол
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