Булыкин высказался об игре Соболева в товарищеском матче с Кубой

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего национальной команды Александра Соболева в товарищеском матче с Кубой в Волгограде (8:0).

«На самом деле, такие высокорослые нападающие вроде Соболева всегда выполняют достаточно большой объем работы, которая порой остается незаметной. Но такие люди должны быть в команде, поскольку они приносят пользу. Для любого нападающего важны голы: игра забывается, но остается итоговый счет. Просто супер, что Александр забил, и неважно, как это у него получилось. Забитые мячи не пахнут», — приводит слова Булыкина RT.

В матче Россия — Куба Соболев отметился забитым мячем на 66-й минуте.