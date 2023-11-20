Хохлов заявил, что без мотивации футболистам лучше не приезжать в сборную России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов считает, что национальная команда сейчас должна пользоваться любой возможностью сыграть товарищеский матч.

«Любые игры для сборной важны, в нынешней ситуации у нас нет большого выбора соперников, поэтому нужно пользоваться каждой возможностью. Сборная не может сейчас выбирать, с кем ей играть, а с кем нет. Если удалось договориться с Кубой, то супер. Нехватка мотивации у футболистов? Если нет мотивации, то не приезжайте в сборную», — приводит ТАСС слова Хохлова.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.