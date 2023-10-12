Россия — Камерун: Пиняев пробил в перекладину, мяч отскочил в штангу и не попал в ворота

Полузащитник сборной России Сергей Пиняев был близок к тому, чтобы забить гол в товарищеском матче против Камеруна.

На 51-й минуте хавбек вошел в чужую штрафную с левого фланга и пробил в ближний для себя верхний угол ворот. Мяч попал в перекладину, после чего ударился о газон и отскочил в дальнюю штангу.

Сборная России обыгрывает Камерун со счетом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Федор Чалов.