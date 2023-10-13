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Уэльс — Россия: видео обзор лучших моментов матча отбора Евро-2004

Видео обзор лучших моментов матча Уэльс — Россия отбора Евро-2004
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сборная России по футболу (состав 2003 год).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч между сборными Уэльса и России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2004 состоялся 19 ноября 2003 года.

Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Ответный матч «стыков» Евро-2004 завершился победой российской команды со счетом 1:0. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

Автором единственного гола стал Вадим Евсеев. Ролан Гусев сделал навес в штрафную, после чего Евсеев головой пробил по воротам. Мяч после удара об землю проскочил под рукой голкипера Уэльса.

Победа позволила добыть России путевку на Евро-2004 в Португалии. Игра также запомнилась телезрителям известной фразой героя матча, которую он прокричал в объектив телевизионной камеры.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Ответная игра
Уэльс — Россия — 0:1 (0:1)
Голы: Евсеев, 21 (0:1).
Уэльс: Джонс, Кумас (Блейк, 74), Мелвилл, Хартсон, Гэббидон, Спид (к), Джонсон (Эрншоу, 58), Гиггз, Дилейни, Севедж, Барнард.
Россия: Малафеев, Игнашевич, Евсеев, Онопко (к), Сенников, Гусев, Смертин, Титов (Радимов, 59), Аленичев, Измайлов, Булыкин
Предупреждения: Аленичев, 60. Булыкин, 74. Радимов, 89, Севедж, 58, Барнард, 65.
Судья: Мануэль Энрике Мехуто-Гонсалес (Испания)
19 ноября 2003 года. Кардифф. Стадион «Миллениум». 73 016 зрителей.

«Был ли я слишком эмоционален в тот момент? Да не скажу, голова была точно забита другим. Сожалею ли о фразе? Нет, сказал и сказал, столько лет уже прошло, не понимаю, почему о ней все еще вспоминают», — вспоминал позже Евсеев.

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