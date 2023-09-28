Широков — о решении УЕФА по допуску сборной России U17: «У меня двоякое впечатление»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение УЕФА допустить юниорские национальные команды к международным турнирам.

«Что думаю об отказах играть с нами? Отмороженные пусть отказываются. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что ребятам и девчонкам надо играть, а с другой — без флага и гимна в сегодняшней ситуации играть нельзя. У меня нет однозначного ответа», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

Ранее об отказе играть с российскими командами объявили представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии.