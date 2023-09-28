Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:10

Широков — о решении УЕФА по допуску сборной России U17: «У меня двоякое впечатление»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение УЕФА допустить юниорские национальные команды к международным турнирам.

«Что думаю об отказах играть с нами? Отмороженные пусть отказываются. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что ребятам и девчонкам надо играть, а с другой — без флага и гимна в сегодняшней ситуации играть нельзя. У меня нет однозначного ответа», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

Ранее об отказе играть с российскими командами объявили представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
Футбол
Сборная России по футболу
1
2
Читайте также
«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры
Дюамель обвинила российских фигуристов в употреблении похожего на смолу вещества
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В CAS не стали называть сроки объявления решения по делу Валиевой
Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК
Слушания по делу Валиевой в CAS отложены и продолжатся 9 и 10 ноября
Сергей Широков: «По-человечески жалко ребят, которые не могут играть на чемпионатах мира»
Россия атакует Баха. Президент МОК вызывает гнев на самых разных уровнях
«Золотую сотню» спортсменов хотят деньгами удержать в стране. Но так это не работает
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвегия объявила об отказе играть с российскими командами
Новости
RSS RSS
Все новости