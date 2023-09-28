Норвегия объявила об отказе играть с российскими командами

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс заявила, что норвежские команды не будут играть против российских в международных турнирах.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине. Мы вправе ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», — приводит слова Клавенесс РИА «Новости».

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству организации допустить до участия в международных турнирах сборные России до 17 лет. Согласно предложению исполкома, российские сборные будут выступать без гимна, флага и других государственных символов.

Ранее об отказе играть со сборными России объявили представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании и Швеции.