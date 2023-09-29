Три вице-президента УЕФА были против возвращения сборных России до 17 лет на турниры

На исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) три из пяти вице-президентов организации выступали против возвращения сборных России до 17 лет на международные турниры, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

По информации источника, с данным предложение были не согласны англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек. Одним из вице-президентов УЕФА, проголосовавшим за возвращение российских сборных до 17 лет к соревнованиям, был швед Карл-Эрик Нильссон. Пятым вице-президентом УЕФА является итальянец Габриэль Гравина. В голосовании участвовали 20 членов исполкома.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

После этого представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России.