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Три вице-президента УЕФА были против возвращения сборных России до 17 лет на турниры

Ана Горшкова
Корреспондент
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На исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) три из пяти вице-президентов организации выступали против возвращения сборных России до 17 лет на международные турниры, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

По информации источника, с данным предложение были не согласны англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек. Одним из вице-президентов УЕФА, проголосовавшим за возвращение российских сборных до 17 лет к соревнованиям, был швед Карл-Эрик Нильссон. Пятым вице-президентом УЕФА является итальянец Габриэль Гравина. В голосовании участвовали 20 членов исполкома.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

После этого представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Футболисты сборной России до&nbsp;17 лет. Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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