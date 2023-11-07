РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчу с Кубой

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал график ноябрьского учебно-тренировочного сбора сборной России.

20 ноября российской команде предстоит провести товарищеский матч против Кубы. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Сборная России начнет сбор 13 ноября на базе в Новогорске и вылетит в Волгоград 18 ноября.

Во вторник, 7 ноября, РФС опубликовал расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. В список попали 29 футболистов.