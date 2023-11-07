Головин, Кузяев, Лунев и еще 26 футболистов вызваны в сборную России на матч с Кубой

Сборная России объявила состав на ноябрьский сбор и матч с Кубой

Сборная России объявила состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

В список игроков, выбранных главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, вошли 29 футболистов.

Состав сборной России на ноябрьский сбор:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

Учебно-тренировочный сбор стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.