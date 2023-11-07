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Сегодня, 18:03

Агент Тюкавина прокомментировал невызов нападающего в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о невызове его клиента в сборную России.

7 ноября сборная России объявила расширенный состав на ноябрьский сбор. В список игроков, вызванных Валерием Карпиным, вошли 29 футболистов. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Кубы.

«Тюкавин не вызван в сборную России? Работаем дальше. Мы будем больше работать. То, что каждый игрок мечтает играть в сборной, — да, это так. Конкуренция была везде. Есть главный тренер, который отвечает за результат. У каждого свой выбор и свои вкусы. Не вижу никаких проблем», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 18 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Он забивал по голу в 3 последних матчах бело-голубых: против «Урала» (2:1), «Пари НН» (2:1) и «Сочи» (3:3).

В активе Тюкавина 3 матча за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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