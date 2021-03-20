Пять игроков присоединились к сборной России на сборе в Сочи

Пять игроков сборной России присоединились к команде на сборе в Сочи в преддверии матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

К занятиям с командой приступили вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и защитник казанского клуба Илья Самошников, полузащитники «Химок» Резиуан Мирзов и «Локомотива» Максим Мухин, а также нападающий «Сочи» Антон Заболотный.

В общей сложности в занятии принимают участие 22 футболиста.

Напомним, сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.