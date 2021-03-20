Агент Головина: «Саша летит в Сочи. Даже не знаю, как РФС смог договориться»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал «СЭ» информацию «Чемпионата» о том, что футболист сможет полететь в Сочи на матч сборной России против Словении.

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», — сказал Артемов «СЭ».

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет принять участия в матче из-за запрета Лиги-1 на выезд за пределы Евросоюза.

(Сергей Федоров)