Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с Александром Головиным, которого «Монако» не отпустил в национальную команду на матч против Словении.

Клубами Лиги 1 и Профессиональной футбольной лигой Франции было принято решение не отпускать футболистов на игры квалификации ЧМ за пределы Евросоюза.

«В Британию, например, они бы тоже не отпустили своих футболистов? Это же не член Евросоюза. Мне кажется, они превышают полномочия. Немного перепутали. Единственная радость — это то, что Головин для них — ценный игрок. Я считаю, что в таких случаях нужно договариваться и не идти на поводу у клубов. Возможно, это нужно было обговаривать на берегу. Александр представляет большую страну, которая его вырастила и дала возможность играть за границей. Он должен играть за сборную. Безопасность? Сейчас все находятся в сложных условиях, все летают. Тут нужно доверять профессионализму Головина. Вообще, нужно сделать прививку и все будет хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч Россия — Словения состоится в Сочи, 27 марта. Начало игры в 17:00 по московскому времени. В выездных встречах с Мальтой и Словакией Головин сможет принять участие.

(Владимир Пушкарев)