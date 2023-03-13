Президент «Урала» оценил приглашение сборной России на чемпионат CAFA

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал об отношении к участию национальной сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации.

«Лучше играть, чем не играть. Думаю, что при нынешней ситуации в ближайшем будущем мы не сможем играть с европейскими сборными. Поэтому лучше соперничать с командами из Центральной Азии, чем не играть вообще», — приводит слова Иванова Vprognoze.ru.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.