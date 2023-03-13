Гаджиев: «Сборной России надо участвовать в турнире в Азии»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Нормально, что сборная России сыграет в данном чемпионате, тем более надо учитывать сложившиеся обстоятельства. Не надо говорить о соперниках. Саудовская Аравия на ЧМ-2022 обыграла Аргентину. В футбол играют нормально во многих странах. В Иране и Ираке очень много хороших футболистов. У них есть хорошие индивидуальные качества. Надо участвовать в этом турнире», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

В понедельник, 13 марта стало известно, что сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA). Соперниками российской сборной могут стать национальные команды Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.