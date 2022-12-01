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Сегодня, 10:31

Посол РФ в Катаре оценил возможный переход России в Азиатскую конфедерацию

Виталий Косик
Корреспондент
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Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола. РФС рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании исполкома.

«Я читал, но не совсем понимаю, что это даст нам. Мы, может быть, сможем играть в азиатском турнире — не самом сильном, на фоне Африки и Латинской Америки, но на чемпионат мира мы же все равно не попадем? Если бы это давало возможность через Азию попасть на следующее мировое первенство, то это было бы вариантом решения проблемы. Да и сборная хоть как-то сможет играть», — цитирует Догадкин ТАСС.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские команды и национальную сборную от участия в международных соревнованиях. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке на чемпионат Европы 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16470997
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Сборная России по футболу
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