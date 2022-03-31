Валерий Овчинников считает, что российские клубы и сборную могут восстановить в конце года

Бывший российский тренер Валерий Овчинников оценил решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не исключать Российский футбольный союз (РФС).

«Восстановят ли российские клубы и сборную в этом году? Думаю, да. Может быть, к концу года. Тут одна штука есть: есть ФИФА, есть УЕФА. ФИФА — то да, а УЕФА может мозги вычесывать. Вот тут да.

Можем ли мы еще каким-то чудом попасть на ЧМ-2022? Можно купить билеты, слетать и посмотреть на все. Это юмор, конечно. Польша уже проехала дальше, обратно уже ничего не может быть. В Европе у нас чуда не может быть. У нас там нет никаких точек соприкосновения», — приводит слова Овчинникова «ВсеПроСпорт».

Конгресс ФИФА прошел 31 марта в Дохе (Катар). На заседании было принято решение ввести русский язык в качестве официального в организации.

В конце февраля этого годаФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.