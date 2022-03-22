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Зиньковский рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России.

«Утром просыпаюсь, сразу начали звонить. Я, конечно, знал, что был в расширенном списке. Мне доложили, можно так сказать. Наутро просыпаюсь, все начали звонить, поздравлять, задавать вопросы и так далее.
Было ли разочарование от того, что в прошлый раз не попал в окончательный список? Да нет, я понимал, что, наверное, нужно было где-то еще прибавлять, если не попал. Так всегда — если чуть-чуть не дотягиваешь, то надо работать. В этот раз позвали, нужно себя хоть в этот короткий промежуток как-то проявить. И в чемпионате потом так же хорошо играть, чтобы и дальше вызвали.
Повлиял ли на вызов в сборную мой победный гол в матче с «Сочи»? Не знаю, думаю, что повлиял чуть-чуть. Еще на этот матч приезжали родители, это тоже повлияло. Поэтому, наверное, все вместе. Кстати, когда я первый раз был в расширенном списке, то тоже забил, «Зениту». Только, правда, не победный», — приводит официальный сайт РФС слова Зиньковского.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В субботу, 26 марта, команда Валерия Карпина проведет совместную тренировку с молодежной сборной России.

Источник: https://rfs.ru/news/215479
Антон Зиньковский
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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