Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России.

«Утром просыпаюсь, сразу начали звонить. Я, конечно, знал, что был в расширенном списке. Мне доложили, можно так сказать. Наутро просыпаюсь, все начали звонить, поздравлять, задавать вопросы и так далее.

Было ли разочарование от того, что в прошлый раз не попал в окончательный список? Да нет, я понимал, что, наверное, нужно было где-то еще прибавлять, если не попал. Так всегда — если чуть-чуть не дотягиваешь, то надо работать. В этот раз позвали, нужно себя хоть в этот короткий промежуток как-то проявить. И в чемпионате потом так же хорошо играть, чтобы и дальше вызвали.

Повлиял ли на вызов в сборную мой победный гол в матче с «Сочи»? Не знаю, думаю, что повлиял чуть-чуть. Еще на этот матч приезжали родители, это тоже повлияло. Поэтому, наверное, все вместе. Кстати, когда я первый раз был в расширенном списке, то тоже забил, «Зениту». Только, правда, не победный», — приводит официальный сайт РФС слова Зиньковского.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В субботу, 26 марта, команда Валерия Карпина проведет совместную тренировку с молодежной сборной России.