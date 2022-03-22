Ветеран ЦСКА жестко высказался об отказе CAS перенести стыковые матчи сборной России

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

«Да пошли они ! Ничего страшного! Скоро вернут нас. Чего они добиваются? Да, мы потеряем в футболе. Но нас заберут обратно», — сказал Пономарев «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.