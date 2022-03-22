Кафанов рассказал, почему в сборную России вызваны Шунин, Сафонов и Селихов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие цели ставит перед голкиперами на мартовский сбор и объяснил их вызов в команду.

«Принципы остаются такими же, как и на первых сборах: стабильная и надежная игра, длительные отрезки в чемпионате.

Почему Матвей Сафонов в сборной — понятно. И в сборной, и в клубе он долгое время играет стабильно. Если говорить об Антоне Шунине, он тоже долгое время уже в сборной, на чемпионате Европы играл, потом не вызывался, так как выступал ниже уровня, которого он может, потом получил травму. Сейчас все нормально, играет довольно уверенно.

У Селихова был очень тяжелый период в жизни, который он преодолел благодаря своему характеру. Сейчас он вернулся в ворота, уровень игры довольно высокий», — рассказал Кафанов журналистам.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве. Ранее был опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске.